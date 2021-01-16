هجوم بسيارة مفخخة يستهدف أكاديمية الشرطة فى قندهار جنوب أفغانستان

استهدف هجوم بسيارة مفخخة أكاديمية الشرطة فى قندهار جنوب أفغانستان، صباح اليوم السبت، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "العربية" منذ قليل.ويتزامن هجوم أكاديمية الشرطة فى قندهار مع انفجارين منفصلين استهدفا العاصمة كابول وولاية هلمند، ما أسفر عن مقتل 4 وإصابة 5 من قوات الأمن الأفغانى، وسط تزايد العمليات الإرهابية ضد الشرطة والجيش فى أفغانستان.