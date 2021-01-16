إصابة نائب مدير أمن العاصمة الأفغانية كابول ومقتل اثنين من مرافقيه في انفجار عبوة ناسفة

أصيب نائب مدير الأمن فى العاصمة الأفغانية كابول، اليوم السبت، وقتل اثنين من مرافقيه جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت حافلة لقوات الأمن، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "العربية" منذ قليل.

وعلى الرغم من استئناف محادثات السلام بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان الإرهابية، إلا أن وتيرة العنف تصاعدت فى أفغانستان مؤخرًا، حيث استهدف هجوم مسلح مركبة تابعة للجيش الأفغانى، الثلاثاء الماضى، ما أسفر عن مقتل مجندتين وإصابة 3 آخريات فى إقليم بلخ شمالى البلاد.