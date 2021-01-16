مقتل 4 وإصابة 5 من الأمن في انفجارين منفصلين في أفغانستان

قتل 4 وأصيب 5 من قوات الأمن الأفغاني جراء انفجارين منفصلين بالعاصمة كابول وولاية هلمند في العاصمة كابول، قتل 2 وأصيب ثالث من قوات الأمن جراء الانفجار الذي يأتي ضمن أعمال العنف المرتفعة مؤخرا ضد الشرطة والجيش وفي تفجير منفصل، قتل 2 من الأمن وأصيب 4 آخرون في انفجار سيارة مفخخة بولاية هلمند الأفغانية والثلاثاء الماضي، استهدف هجوم مسلح، مركبة تابعة للجيش الأفغاني أسفر عن مقتل مجندتين وإصابة 3 آخريات في إقليم بلخ الواقع شمالي البلاد.

ونقلت قناة "طلوع نيوز" الإخبارية الأفغانية حينها عن محمد حنيف رضائي، وهو متحدث باسم "فيلق شاهين 209" التابع للجيش، أن الهجوم وقع في منطقة مزار الشريف، عاصمة إقليم بلخ، واستهدف مركبة عسكرية كانت تقل مجندات وضابطات ووقع الهجوم بينما كانت المجندات والضابطات في طريقهن إلى الفيلق العسكري وأشار المتحدث إلى أن مسلحين قاموا بفتح نيران أسلحتهم على مركبتهن. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها غير أن الأصابع الاتهام عادة ما تشير إلى حركة طالبان ويأتي تصاعد العنف فيما تجري الحكومة الأفغانية وحركة طالبان محادثات سلام منذ أكثر من ثلاثة أشهر، في محاولة لإيجاد تسوية سياسية لعقود من الحرب، بدون تحقيق أي انفراجة.