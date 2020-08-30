تركيا ترد على ماكرون وتتوعد

أصدرت الخارجية التركية بيانا ردا على التصريحات الأخيرة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول شرق المتوسط، أكدت فيه أن الذين يضعون خطوطا حمر أمام تركيا سيواجهون موقفا حازما من أنقرة.