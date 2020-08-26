الخارجية التركية تصدر بيانا بشأن هبوط طائرات عسكرية فرنسية في قبرص

اعتبرت وزارة الخارجية التركية أن هبوط طائرات عسكرية فرنسية في جمهورية قبرص بحجة إجراء مناورات، مخالف لمعاهدة 196 وأفادت الخارجية التركية بأن فرنسا بهذه الخطوة تشجع بشكل خطير اليونان المسؤولة عن التوتر شرق المتوسط، على تصعيد التوتر أكثر.