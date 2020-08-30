الرئيس الفرنسى يوجه تحذيرًا لتركيا خط أحمر فرنسى

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه اتخذ موقفاً صارماً هذا الصيف من أفعال تركيا في شرق البحر المتوسط بوضع خطوط حمراء، لأن أنقرة تحترم الأفعال وليس الأقوال وأضاف "عندما يتعلق الأمر بالسيادة في منطقة شرق المتوسط، يجب أن تكون أقوالي متسقة مع الأفعال. يمكنني أن أبلغكم أن الأتراك لا يدركون ولا يحترمون إلا ذلك، ما فعلته فرنسا هذا الصيف كان مهماً، إنها سياسة وضع خط أحمر. لقد طبقتها في سوريا".