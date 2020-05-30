الحصيلة اليومية لوفيات كورونا دون الـ 100 لليوم العاشر على التوالي في فرنسا

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية عن تسجيل 57 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا خلال اليوم الأخير، ليبقى معدل الوفيات اليومية دون 100 حالة لليوم العاشر على التوالي.