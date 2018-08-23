الخارجية الأميركية تؤكد ان شراء منظومات إس-400 الروسية للدفاع الجوي قد يعرض العديد من دول العالم لعقوباتنا
GMT 20:30 2018 الخميس ,23 آب / أغسطستركي المالكي يؤكد ان النظام الإيراني يواصل دعم ميليشيا الحوثي بقدرات نوعية في تحد واضح للقرارات الدولية
GMT 20:28 2018 الخميس ,23 آب / أغسطستركي المالكي يؤكد ان المتمردون أطلقوا الصاروخ بطريقة متعمدة لاستهداف المناطق السكنية
GMT 20:27 2018 الخميس ,23 آب / أغسطسالمتحدث باسم التحالف العربي تركي المالكي يعلن ان الدفاعات الجوية السعودية تعترض صاروخا أطلقته ميليشيات الحوثي على جازان
GMT 10:57 2018 الخميس ,21 حزيران / يونيوالحكومة الفلسطينية تطالب اليونسكو بتحمل مسؤولياتها تجاه العدوان الإسرائيلي على الحرم الإبراهيمي
GMT 10:32 2018 الخميس ,21 حزيران / يونيوالصليب الأحمر الدولي يطلع على أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في مخيم عين الحلوة قرب مدينة صيدا اللبنانية
فاجأت سيرينا وليامز، الثلاثاء، الجميع عندما خرجت من شخصيتها الرياضية وصورت إعلان لسماعات "بيتس" الجديدة في نيويورك. الرياضية الأمريكية وبدت الرياضية الأمريكية مختلفة عن عاداتها المعتادة في عالم الملابس الرياضية، حيث ارتدت ملابس ذهبية مذهله وارتديت ثوبًا رائعًا للإعلان الذي كان مليء بالإثارة، و كانت تتجول في منتصف شارع مغلق في ثوب أزرق من الحرير، ويتميز ثوب سيرينا الدرامي بتطريز زهور الكريستال الباهظة حول الصدر وأسفل التنورة، كما أنه يتميز بتفاصيل رشيقة باللون الأبيض، والتي تعرض تنورة سوداء كبيرة من الأسفل. شوهدت سيرينا تشارك في أداء رقصة متقنة وارتدت تاج ذهبي لافتًا للنظر مع تفاصيل معقدة من الماس على الرأس، ونجحت بطلة ويمبلدون في لفتت الانتباه إلى انطلاقها ورشاقتها وهي تسير نحو الكاميرا، وشوهدت سيرينا تشارك في أداء رقصة متقنة على درجات منزل من الحجر البني يحيط بها فنانين وراقصين، وارتدت
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