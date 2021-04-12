سقوط ضحايا جراء إطلاق نار في مدرسة ثانوية في ولاية تنيسي الأميركية

أعلنت الشرطة في مدينة نوكسفيل بولاية تينيسي الأمريكية، أنها تعاملت مع حادث إطلاق نار في مدرسة ثانوية أسفر عن سقوط عدد من الضحايا.وقالت الشرطة عبر "تويتر" إنه "تم الإبلاغ عن سقوط عدد من الضحايا في إطلاق نار في مدرسة أوستن إيست ماجنت الثانوية، من بينهم أحد عناصر الشرطة"، داعية المواطنين إلى تجنب المنطقة.