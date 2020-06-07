ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 672 ألفاً و 846 حالة، والوفيات إلى 35930 في البرازيل

أعلنت البرازيل اليوم ارتفاع أعداد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البرازيل إلى 672 ألفا و 846 حالة، طبقاً لبيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبرج" للأنباء.

وأوضحت أن الوفيات بفيروس كورونا في البرازيل وصل إلى 35930 وفاة، فيما تعافى 277 ألفاً و 149 حالة.