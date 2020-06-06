تسجيل 1005 وفيات بفيروس كورونا و30830 إصابة في البرازيل

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم السبت، تسجيل 1005 وفاة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 35026 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 30830 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 645771.