عثر جنود الحرس الروسي، على وثائق للقوات الأوكرانية تشير إلى سرقة ممتلكات عسكرية في الوحدات العسكرية الأوكرانية وانخفاض مستوى حماية المنشآت العسكرية.ووفقا للخدمة الصحفية للحرس: "استولى أفراد الحرس الروسي على وثائق أرشيفية للقوات الأوكرانية، تتحدث عن أوجه قصور منهجية في تنظيم حماية المنشآت المهمة والدفاع عنها، وفق روسيا اليوم .

وأضاف البيان: "تكشف الوثائق عن إخطار دائرة الأمن الأوكرانية على العديد من وقائع نهب وإتلاف الممتلكات العسكرية في الوحدات العسكرية لأوكرانيا لغرض الربح غير المشروع".

وفي وقت سابق، أثناء أداء مهام الخدمة والقتال، عثر الحرس الروسي على وثائق للقوات الأوكرانية، تشير إلى انحلال أخلاقي للأفراد وانخفاض مستوى الانضباط.

وتواصل روسيا منذ 24 فبراير 2022، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بهدف اجتثاث النازية ونزع سلاح قوات كييف، وأكد الرئيس الروسي، أن الهدف الأساسي من هذه العملية هو "مساعدة وتحرير الناس في دونباس الذين يتعرضون للاضطهاد والقتل منذ أكثر من ثماني سنوات، من قبل نظام كييف".