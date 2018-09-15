الجيش اليمني يفرض سيطرته على مناطق في الحديدة

أعلن الجيش اليمني عن فرض سيطرته على جميع المناطق المحيطة بكيلو 16 وتقدمه باتجاه جامعة الحديدة, وتوغله فيما بعد في منطقة كيلو 16 .
وقال ركن عمليات ألوية العمالقة التابعة للجيش اليمني العقيد أحمد قايد الصبيحي في تصريح لموقع / سبتمبر نت/ التابع للقوات المسلحة اليمنية إن قوات الجيش اليمني أصبحت تحاصر ميليشيا الحوثي الانقلابية من جهة الشرق والغرب والجنوب.
وأضاف أنه لم يبق أمام الميليشيا إلا مدخلاً واحدًا فقط وهو طريق الصليف القادم من محافظات المحويت وحجة وصولًا إلى مديرية حرض.
وأشار العقيد الصبيحي إلى أن الميليشيا الانقلابية المدعومة من إيران، تعيش حالة ارتباك ورعب وانشقاقات كبيرة في صفوفها بعد مقتل العشرات من قياداتها خلال الأيام الماضية.
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حضرت النجمة الشهيرة، باريس هيلتون وشقيقتها "نيكي"، حفل "DIAMOND BALL"، الذي أقامته المغنية العالمية "ريهانا" للمرة الرابعة على التوالي، في قاعة شيبريانى للأعمال في نيويورك، وهو. ارتدت باريس ذات الـ37 عامًا، فستان وردي اللون بدون حمالات مزين بالطريزات المرصعة عند الخصر والريش الوردي، أما شقيقتها نيكي، اختارت فستان أزرق باستيل عاري الكتفين ذو فتحة صدر على شكل حرف V طُرز بالكامل بزخارف أنيقة، وزين خضره برباط أسود من الساتان. وأكملت باريس إطلالتها بزوجًا من الأحذية الفضية اللامعة ذات كعب عال وصففت شعرها للوراء على شكل كعكة، وكانت إكسسواراتها بسيطة مقتصرة على خاتم الخطبة الذي يبلغ وزنه 20 قيراطًا من الألماس، على شكل كمثرى والمقدم من خطيبها كريس زيلكا. أما فستان نيكي ، الذي صممه أوسكار دي لا رنتا ، يتميز بتصميم الأزهار وقطار طويل، وتزينت بقلادات من الماس وأقراط بسيطة.
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