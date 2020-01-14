هيكلة جهاز الأمن تتحول لاحتجاج مسلح في الخرطوم
آخر تحديث GMT22:32:14
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

"هيكلة" جهاز الأمن تتحول لاحتجاج مسلح في الخرطوم

العرب اليوم -

العرب اليوم - "هيكلة" جهاز الأمن تتحول لاحتجاج مسلح في الخرطوم

قوات الأمن السودانية
الخرطوم ـ العرب اليوم

 تنتشر قوات الأمن السودانية بكثافة في العاصمة الخرطوم بعدما أطلق عاملون "سابقون" في جهاز الأمن والمخابرات العامة الرصاص في الهواء، الثلاثاء، احتجاجا على شروط إنهاء خدماتهم، مما أدى إلى إغلاق المجال الجوي للبلاد مؤقتا.وفي مقاطع مصورة نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، دوى صوت إطلاق الرصاص وقذائف شمال العاصمة، حيث يتحصن مجموعة من منتسبي جهاز المخابرات، الأمر الذي أثار ذعر السكان داخل الأحياء  يقول وزير الإعلام فيصل محمد صالح، في بيان، أذاعه التلفزيون، إن المسلحين عاملون

سابقون في الجهاز "رفضوا المقابل المادي الذي أقرته الجهات الرسمية مقابل التسريح".وأضاف "تواصل الجهات المسؤولة مساعيها لإقناع الوحدات المتمردة بتسليم أنفسهم، وسلاحهم للقوات النظامية".وإعادة هيكلة جهاز الأمن والمخابرات العامة كانت أحد المطالب الرئيسية للانتفاضة التي أطاحت الرئيس السابق عمر البشير. وجاء صرف هؤلاء العاملين من الخدمة في إطار خطة إعادة الهيكلة.وأوضح شاهد من رويترز أن أعضاء ملثمين في الجهاز الأمني، يرتدون الزي العسكري، أقاموا نقاط تفتيش في أحد شوارع الخرطوم السكنية الرئيسة، حيث

يوجد أحد المبنيين، وشوهدوا وهم يطلقون النار في الهواء.وقال الشاهد إنه تم نشر قوات الدعم السريع والجيش في شوارع الخرطوم الرئيسة، وإغلاق طرق، بعد أن أطلق المسلحون النار أمام مبنيين يستخدمهما جهاز الأمن والمخابرات العامة.وأضاف الشاهد أن قوات الأمن أغلقت الطريق المؤدي إلى أحد المبنيين. ويقع الحي الذي تردد فيه دوي إطلاق الرصاص بالقرب من مطار الخرطوم الدولي.ونتيجة لذلك، قال متحدث باسم وزارة الطيران المدني إن السلطات أغلقت المجال الجوي للبلاد لمدة خمس ساعات كإجراء احترازي بعد بدء إطلاق

الرصاص.ودعا تجمع المهنيين السودانيين، وهو جماعة الاحتجاج الرئيسة في البلاد، أجهزة الدولة "للتدخل فورا لوقف هذه العمليات غير المسؤولة التي تسببت في تصدير القلق للمواطنين داخل الأحياء".ومن جوبا في جنوب السودان، قال الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي وقائد قوات الدعم السريع، خلال مؤتمر صحفي، الثلاثاء، إنه لن يعتبر ما حدث اليوم محاولة انقلاب، مشيرا إلى أن مثل هذه الأحداث لن تمر مرور الكرام.وأضاف إنه لن يتم قبول أي انقلاب أو تغيير غير قانوني، مؤكدا أن التغيير الوحيد سيأتي من الشعب السوداني.

أخبار عاجلة
arabstoday

أخبار ذات صلة

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

هيكلة جهاز الأمن تتحول لاحتجاج مسلح في الخرطوم هيكلة جهاز الأمن تتحول لاحتجاج مسلح في الخرطوم



أخبار ذات صلة

GMT 20:56 2020 الثلاثاء ,14 كانون الثاني / يناير

إعادة قرابة ألف مهاجر إلى ليبيا منذ مطلع 2020
العرب اليوم - إعادة قرابة ألف مهاجر إلى ليبيا منذ مطلع 2020

GMT 20:49 2020 الثلاثاء ,14 كانون الثاني / يناير

سقوط صواريخ "كاتيوشا" على قاعدة التاجي في العراق
العرب اليوم - سقوط صواريخ "كاتيوشا" على قاعدة التاجي في العراق

GMT 20:28 2020 الثلاثاء ,14 كانون الثاني / يناير

النواب الأميركي يصوت على نقل "عزل ترامب" إلى "الشيوخ"
العرب اليوم - النواب الأميركي يصوت على نقل "عزل ترامب" إلى "الشيوخ"

GMT 20:24 2020 الثلاثاء ,14 كانون الثاني / يناير

مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن وسط بيروت
العرب اليوم - مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن وسط بيروت

GMT 18:49 2020 الثلاثاء ,14 كانون الثاني / يناير

السيسي يناقش أزمة ليبيا وقضية ريجيني مع رئيس وزراء إيطاليا
العرب اليوم - السيسي يناقش أزمة ليبيا وقضية ريجيني مع رئيس وزراء إيطاليا

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

بسبب القواعد الصارمة التي فرضت عليها كعضوة ملكية

اكتشفي إطلالات "كيت ميدلتون" الأكثر إثارة للجدل

لندن - كاتيا حداد

قبل انضمامها إلى العائلة الملكية البريطانية اختبرت كيت ميدلتون أشهر اتجاهات التسعينات وبداية الألفية الثانية من بطلون الجينز ذي الخصر المنخفض إلى توبات بحمالات السباغيتي خلال دراستها في الجامعة كما ارتدت أحذية الكروس في ظل أخضر النيون. ولكن منذ أن أصبحت عضوة رسمية في العائلة الملكية في عام 2011، أصبحت إطلالاتها تقتصر على بدلات التنورة وربطات الرأس، في الواقع، هناك العديد من الاتجاهات التي كانت تعشق ارتداءها لكن بسبب القواعد الصارمة التي فرضت عليها كعضوة ملكية تخلت عنها إلى الأبد. ومع ذلك، هناك بعض اللحظات المثيرة للجدل التي تجاهلت فيها الدوقة قواعد الموضة الملكية على الرغم من التزامها الدائم بالبروتوكول الملكي، إلا أن بعض إطلالاتها أثارت الكثير من الضجة على الإنترنت، تعرفي عليها: مؤخرا لاحظنا عودة صنادل الودجز إلى ساحة ...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 01:26 2020 الثلاثاء ,14 كانون الثاني / يناير

مواهب جديدة ستكون تصاميمهم عنوان السجاد الأحمر خلال عام 2020
العرب اليوم - مواهب جديدة ستكون تصاميمهم عنوان السجاد الأحمر خلال عام 2020

GMT 02:13 2020 الثلاثاء ,14 كانون الثاني / يناير

تعرف على أجمل 7 شواطئ في جزر الرأس الأخضر
العرب اليوم - تعرف على أجمل 7 شواطئ في جزر الرأس الأخضر

GMT 02:34 2020 الثلاثاء ,14 كانون الثاني / يناير

أفكار للحصول على ديكورات غرف معيشة تعززها التفاصيل البسيطة
العرب اليوم - أفكار للحصول على ديكورات غرف معيشة تعززها التفاصيل البسيطة

GMT 01:08 2020 الثلاثاء ,14 كانون الثاني / يناير

الأمن الإيراني يعتقل ابن زعيم الحركة الخضراء المعارضة في طهران
العرب اليوم - الأمن الإيراني يعتقل ابن زعيم الحركة الخضراء المعارضة في طهران

GMT 03:52 2020 الثلاثاء ,14 كانون الثاني / يناير

إعلامية عراقية تثير الجدل وتعلن نبأ وفاة شقيقها على الهواء
العرب اليوم - إعلامية عراقية تثير الجدل وتعلن نبأ وفاة شقيقها على الهواء

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 17:44 2020 الإثنين ,13 كانون الثاني / يناير

مكالمة مسربة لحارس نانسى عجرم تكشف تفاصيل قتيل فيلتها
العرب اليوم - مكالمة مسربة لحارس نانسى عجرم تكشف تفاصيل قتيل فيلتها

GMT 16:39 2020 الإثنين ,13 كانون الثاني / يناير

حبس مجدي عبد الغني سنة وتغريمه 100 ألف جنيه
العرب اليوم - حبس مجدي عبد الغني سنة وتغريمه 100 ألف جنيه

GMT 09:58 2016 الجمعة ,08 تموز / يوليو

فتيات عراقيات يحكين تجاربهن مع أسطورة "غشاء البكارة الصيني"
العرب اليوم - فتيات عراقيات يحكين تجاربهن مع أسطورة "غشاء البكارة الصيني"

GMT 14:52 2015 الخميس ,19 آذار/ مارس

تعرفي على أهم أسباب تأخر الدورة بعد الإجهاض
العرب اليوم - تعرفي على أهم أسباب تأخر الدورة بعد الإجهاض

GMT 09:39 2018 الأربعاء ,21 تشرين الثاني / نوفمبر

أفضل 5 أشكال شبابيك حديد خارجية للمنازل
العرب اليوم - أفضل 5 أشكال شبابيك حديد خارجية للمنازل

GMT 12:20 2016 الجمعة ,22 تموز / يوليو

جنون المداعبة الجنسية للرجل
العرب اليوم - جنون المداعبة الجنسية للرجل

GMT 06:43 2016 الخميس ,01 أيلول / سبتمبر

وجود كتل صغيرة في الثدي خلال عملية الفحص لا يعني الإصابة بالسرطان
العرب اليوم - وجود كتل صغيرة في الثدي خلال عملية الفحص لا يعني الإصابة بالسرطان

GMT 02:40 2013 السبت ,03 آب / أغسطس

أم متزوجة تصف مغامرتها الجنسية في باريس بأنها "جنس حقيقيّ وليس إباحيًا"
العرب اليوم - أم متزوجة تصف مغامرتها الجنسية في باريس بأنها "جنس حقيقيّ وليس إباحيًا"

GMT 06:31 2016 الأربعاء ,16 تشرين الثاني / نوفمبر

عضة القط تسبب مرض "اِلْتِهاب النّسِيجِ الخَلَوِيّ" قد يكون قاتلًا
العرب اليوم - عضة القط تسبب مرض "اِلْتِهاب النّسِيجِ الخَلَوِيّ" قد يكون قاتلًا

GMT 13:35 2018 الثلاثاء ,27 شباط / فبراير

أسباب الإفرازات المهبلية بعد عملية الجماع و الاتصال الجنسي
العرب اليوم - أسباب الإفرازات المهبلية بعد عملية الجماع و الاتصال الجنسي

GMT 13:54 2014 الثلاثاء ,29 تموز / يوليو

عبارات حماسية فعالة تحفزك لأداء تمارين اللياقة
العرب اليوم - عبارات حماسية فعالة تحفزك لأداء تمارين اللياقة

GMT 09:23 2017 الثلاثاء ,18 إبريل / نيسان

إعلامية عراقية تكشف عن تهديدها وإنهاء خدماتها في قناة فضائية
العرب اليوم - إعلامية عراقية تكشف عن تهديدها وإنهاء خدماتها في قناة فضائية

GMT 05:37 2016 الثلاثاء ,12 إبريل / نيسان

مدينة "جيجل" رحلة تجمع بين سحر الطبيعة والآثار شرق الجزائر
العرب اليوم - مدينة "جيجل" رحلة تجمع بين سحر الطبيعة والآثار شرق الجزائر

GMT 14:50 2019 الثلاثاء ,02 إبريل / نيسان

حافظ على رباطة جأشك حتى لو تعرضت للاستفزاز
العرب اليوم - حافظ على رباطة جأشك حتى لو تعرضت للاستفزاز

GMT 01:51 2014 الجمعة ,13 حزيران / يونيو

أسعار السمسم والذرة بأنواعها في أسواق القضارف السودانية
العرب اليوم - أسعار السمسم والذرة بأنواعها في أسواق القضارف السودانية

GMT 01:49 2019 الخميس ,24 تشرين الأول / أكتوبر

نصائح وأفكار تُساعدك على اختيار "جبس" غرف النوم "المودرن"
العرب اليوم - نصائح وأفكار تُساعدك على اختيار "جبس" غرف النوم "المودرن"

GMT 02:37 2014 الأحد ,09 شباط / فبراير

فوائد البرتقال لطرد البلغم
العرب اليوم - فوائد البرتقال لطرد البلغم

GMT 22:54 2019 الثلاثاء ,05 تشرين الثاني / نوفمبر

الرقص والعيون من طرق إغراء الزوج قبل ممارسة العلاقة الحميمة
العرب اليوم - الرقص والعيون من طرق إغراء الزوج قبل ممارسة العلاقة الحميمة

GMT 23:33 2017 الأربعاء ,31 أيار / مايو

فوائد النعناع لعلاج الحموضة والصداع والتهابات المعدة
العرب اليوم - فوائد النعناع لعلاج الحموضة والصداع والتهابات المعدة

GMT 01:38 2018 الخميس ,18 تشرين الأول / أكتوبر

وكالة "ناسا" الأميركية تدرس إرسال منطادها لاستكشاف كوكب الزهرة
العرب اليوم - وكالة "ناسا" الأميركية تدرس إرسال منطادها لاستكشاف كوكب الزهرة

GMT 23:33 2018 الأربعاء ,04 تموز / يوليو

سما المصري تنشر صور جديدة لها بالمايوه البكيني
العرب اليوم - سما المصري تنشر صور جديدة لها بالمايوه البكيني

GMT 12:44 2018 الإثنين ,17 أيلول / سبتمبر

طاولات طعام غير تقليدية بألوان قوية وأريكة فاخرة
العرب اليوم - طاولات طعام غير تقليدية بألوان قوية وأريكة فاخرة
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2019 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2019 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab