أردوغان يؤكد أن لن نقدر على تحمل عبء موجة لجوء جديدة بمفردنا
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أردوغان يؤكد أن لن نقدر على تحمل عبء موجة لجوء جديدة بمفردنا

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العرب اليوم - أردوغان يؤكد أن لن نقدر على تحمل عبء موجة لجوء جديدة بمفردنا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
أنقرة - العرب اليوم

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء الثلاثاء، إن بلاده لن تكون قادرة على تحمل عبء اللاجئين بمفردها في حال حدوث موجة نزوح جديدة.

وأضاف الرئيس التركي خلال كلمة له في المؤتمر الوزاري السادس لعملية بودابست المعنية بإدارة ملف الهجرة، المنعقد في اسطنبول، أن نفقات أنقرة لصالح اللاجئين تجاوزت 37 مليار دولار.

وتطرق أردوغان في كلمته إلى الأزمة السورية، وصرح بأن صيغة المنطقة الآمنة التي طرحها في الأعوام الأولى للأزمة هي أنسب حل عملي لعودة اللاجئين السوريين، مشددا على أن إبقاء اللاجئين داخل الحدود التركية لايمكن اعتباره الطريقة المثلى لحل مشكلة الهجرة التي مصدرها سوريا.

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أردوغان يؤكد أن لن نقدر على تحمل عبء موجة لجوء جديدة بمفردنا أردوغان يؤكد أن لن نقدر على تحمل عبء موجة لجوء جديدة بمفردنا



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أردوغان يؤكد أن لن نقدر على تحمل عبء موجة لجوء جديدة بمفردنا أردوغان يؤكد أن لن نقدر على تحمل عبء موجة لجوء جديدة بمفردنا



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