أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأحد، إصابة ثلاثة حراس أمن جراء انفجار قنبلة غاز مسيل للدموع بمقر وزارة الخارجية الإسرائيلية، في القدس الغربية.وقالت الشرطة في بيان لها "إنَّ الانفجار وقع في مستودع تابع للوزارة، تخزن فيه القنابل اليدوية،

وأسفر عن إصابة 3 من حراس الأمن جراء استنشاقهم للغاز".ووجهت الوزارة جميع موظفيها لإيقاف مكيفات الهواء واتباع تعليمات السلامة والأمان، لمنع انتشار الغاز المُسيل للدموع إلى أماكن أخرى من الوزارة، من دون أن يتم إخلاء المبنى.