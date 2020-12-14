وصول طائرة مساعدات انسانية بولندية إلى السودان

استقبل مندوب بعثة الإتحاد الأوروبي في السودان السفير روبرت فان دن دوول بمطار الخرطوم الدولى اليوم، برفقة مسؤولين سودانيين طائرة المساعدات الإنسانية البولندية واشتملت المساعدات الإنسانية البولندية على أغطية وأدوات للمستشفيات وما يقرب من طنين من الأدوية، وقامت القوات الجوية البولندية بتسليم الشحنة الإنسانية كتبرع من الشعب البولندي والحكومة البولندية لشعب وحكومة السودان وقال السفير روبرت كان عام 2020 عاماً صعباً للغاية بالنسبة للسودان، شهدت خلاله جائحة كورونا والفيضانات والصعوبات الاقتصادية المستمرة وأضاف أن الدعم الإنساني البولندي للسودان يعبر عن التضامن البولندي والأوروبي مرة أخرى مع الشعب السوداني والحكومة الانتقالية لتعزيز وتحسين الوضع الإنساني في البلاد.