خُبراء دوليين يقيمون مستوى الأمن النووي في لبنان

أعلنت "الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية"، في بيان، أن "الوكالة الدولية للطاقة الذرية – IAEA" بدأت مع خبراء دوليين مهمتها في "الخدمة الاستشارية الدولية المعنية بالحماية المادية".

وتستمر المهمة الدولية بين 4-15 شباط الجاري، ليرفع بعدها الخبراء الدوليون تقريرهم الرسمي الى الحكومة اللبنانية فيما يخص الأمن النووي في لبنان.

ويشير رئيس قسم الأمن النووي للمواد والمرافق النووية في "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" الدكتور محمد خالق، خلال مهتمه في لبنان، الى أن "الخدمة الاستشارية الدولية المعنية بالحماية المادية، والتي أنشأتها الوكالة الدولية في العام 1995، تهدف الى مساعدة الدول في تعزيز أمنها النووي وفي توفير الارشادات والتوصيات الضرورية في شأن حماية المواد النووية والمواد المشعة الاخرى، والمرافق والأنشطة المرتبطة بتلك المواد".

وقال: "ان هذه المهمة هي الأولى في لبنان وتدل على الالتزام الجدي الذي تظهره الحكومة اللبنانية فيما يتعلق بالأمن النووي وسبل تعزيزه".