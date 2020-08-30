وزيرة الدفاع الفرنسية ترفض سلوك تركيا العدائي في المتوسط وتضع شرطا للحوار

استنكرت وزارة الدفاع الفرنسية اليوم الأحد، التصعيد الذي تمارسه تركيا في شرق البحر المتوسط، مشترطة وقف التصعيد قبل بدء الحوار مع أنقرة وقالت وزيرة الجيوش الفرنسية "فلورنس بارلي"، في تصريحات لإذاعة "أوروبا 1"، إن التوترات الحالية حول التنقيب عن النفط في البحر المتوسط، متعلقة بسلوك تركيا العدائي وأكدت الوزيرة الفرنسية، أن تركيا ترفض وجود مناطق اقتصادية خالصة وتشكك في سيادة دولتين عضوين في الاتحاد الأوروبي، وهما اليونان وقبرص، مشيرة إلى أن تصرفات أنقرة قد تعرض حرية الملاحة للخطر.