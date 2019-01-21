شكري ولافروف يبحثان مستجدات الأوضاع في المنطقة
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شكري ولافروف يبحثان مستجدات الأوضاع في المنطقة

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العرب اليوم - شكري ولافروف يبحثان مستجدات الأوضاع في المنطقة

وزير الخارجية المصري سامح شكري
القاهرة - العرب اليوم

ناقش وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، مستجدات الأوضاع في المنطقة، وعلى رأسها الأزمة السورية، والقضية الفلسطينية، إضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين.

القاهرة — سبوتنيك. قال المتحدث باسم الخارجية المصري أحمد حافظ في بيان اليوم الاثنين، إن الوزيرين تباحثا حول مستجدات الأوضاع في المنطقة، وفي مقدمتها الأزمة السورية، وسبل الدفع بالحل السياسي لكسر الجمود الحالي للأزمة بما يضمن الحفاظ على وحدة وسيادة الدولة السورية.

وأضاف البيان "الاتصال تناول أيضا آخر تطورات القضية الفلسطينية، حيث أكد الوزيران على مواصلة دعم المساعي الرامية إلى تحقيق السلام الشامل والعادل القائم على حل دولتين، وذلك باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة بأكملها".

وقال حافظ "شكري ولافروف تناولا مسار العلاقات الثنائية وأهمية مواصلة الدفع قدما بالتعاون القائم بين البلدين في كافة الأصعدة خلال المرحلة المقبلة".

جدير بالذكر أنه قد جرى تفعيل الحوار الاستراتيجي بين مصر وروسيا بصيغة (2+2) عام 2013، لتصبح مصر سادس دولة ترتبط معها روسيا بمثل هذا الإطار من المباحثات الاستراتيجية على مستوى وزيري الخارجية والدفاع بعد الولايات المتحدة، وفرنسا، وإيطاليا، والمملكة المتحدة، واليابان.

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شكري ولافروف يبحثان مستجدات الأوضاع في المنطقة شكري ولافروف يبحثان مستجدات الأوضاع في المنطقة



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شكري ولافروف يبحثان مستجدات الأوضاع في المنطقة شكري ولافروف يبحثان مستجدات الأوضاع في المنطقة



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