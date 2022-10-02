الأمين العام للأمم المتحدة يبحث مع وزير الخارجية الإيراني تمديد الهدنة في اليمن

بحث أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يوم الأحد، مع وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان تمديد الهدنة في اليمن.

وقالت وكالة إرنا إن وخلال الاتصال الهاتفي بين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ووزير الخارجية، تم التطرق إلى آخر المستجدات المتعلقة بتمديد وقف إطلاق النار في اليمن.

وبحسب الوكالة الإيرانية، أكد الأمير عبد اللهيان وهو يشكر الأمين العام للأمم المتحدة على جهوده البناءة في المساعدة على إرساء الاستقرار والأمن في المنطقة، على أهمية رفع الحصار الإنساني عن اليمن واستمرار وقف إطلاق النار.

وفي وقت سابق، أعرب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروند برغ، عن أسفه لعدم التوصل إلى اتفاق بشأن تمديد الهدنة.

ووفقا لبيان صادر عن المبعوث الخاص للأمم المتحدة بشأن المفاوضات في اليمن، فإن الهدنة التي بدأت في 2 أبريل 2022، قدمت فرصة تاريخية حقيقية لليمن.

وأعرب المبعوث الخاص عن أسفه لفشل التوصل إلى اتفاق اليوم، مؤكدا أن الهدنة الممتدة والموسعة من شأنها أن توفر فوائد حاسمة إضافية للسكان، مضيفا: "أنا ممتن للمشاركة البناءة على مستوى القيادة من كلا الجانبين خلال الأسابيع الماضية، وأنا أقدر موقف الحكومة اليمنية من المشاركة الإيجابية مع اقتراحي.. سأستمر في العمل مع كلا الجانبين لمحاولة إيجاد حلول".

ودعا غروند برغ الأطراف إلى الحفاظ على الهدوء والامتناع عن الاستفزازات أو أي أعمال قد تؤدي إلى تصعيد العنف.