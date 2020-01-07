بوريل: الاتحاد الأوروبي يرفض خطط تركيا لإرسال عسكرييها إلى ليبيا

أعلن المفوض الأعلى للشؤون الخارجية والأمن لدى الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن الاتحاد يرفض خطط تركيا لإرسال عسكرييها إلى ليبيا، داعيا لوقف إطلاق النار هناك.وقال بوريل للصحفيين في أعقاب لقائه وزراء خارجية بريطانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا في بروكسل، اليوم الثلاثاء: "دعونا إلى وقف إطلاق النار ووقف التصعيد وإنهاء التدخل الخارجي الذي تزايد خلال الأيام الأخيرة".وأضاف بوريل أنه "من الواضح أن هذه هي إشارة إلى القرار التركي التدخل في ليبيا، وهذا أمر مرفوض بالنسبة إلينا".وكانت تركيا قد أعلنت عن إرسال عسكريين إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق الوطني التي تخوض القوات الموالية لها معارك مع قوات "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر.