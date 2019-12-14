طالبت الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة حفل افتتاح منَتدى شباب العالم، بتوجيه التحية لوالدة الطفل "زين" محارب السرطان. ودعت إيمان بالتصفيق لـ"رضوى موسى"، والدة زين، منوهة على أنها كانت لها دور كبير في إلهام المجتمع بالوقوف بجانب أبنائهن.وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قد طالب بمصافحة الطفل "زين" بعد إلقاء كلمته.

ويستمر منتدى شباب العالم 2019، في نسخته الثالثة على بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019 تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وصل عدد المشاركين في عملية التسجيل هذا العام إلى 300 ألف شاب وفتاة من 196 دولة حول العالم. ويناقش المنتدى، موضوعات الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما، كما يشهد عدة فعاليات تتعلق بريادة الأعمال واستخدام التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها.

قد يهمك ايضا:

الإعلامية إيمان الحصري تنتقد الجمعيات الأهلية

الإعلامية إيمان الحصري مقدمة "مساء DMC" تعلن عن خطبتها