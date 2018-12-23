مستوطنون يجرفون أراضي في عورتا شرق نابلس

جرفت آليات تابعة للمستوطنين، اليوم الأحد، أراضي في بلدة عورتا شرق نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس ، إن مستوطنين جرفوا أراضي بالقرب من مستوطنة "ايتمار" من أراضي البلدة.

واضاف أن هذه الأراضي ملكية خاصة للمواطنين، ويجري العمل بها من قبل المستوطنين ايذانا بضمها، وتوسعة أراضي المستوطنة.