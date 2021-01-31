استهداف رتل دعم لوجيستي للتحالف الدولي جنوبي العراق

أفادت وسائل إعلام محلية عراقية بأن رتل دعم لوجيستي تابع للتحالف الدولي تعرض لهجوم بعبوة ناسفة في محافظة جنوبي العراق.

وقال مصدر لموقع "السومرية نيوز"، إن "عبوة ناسفة استهدفت رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي على طريق الحولي في بابل".

وأضاف المصدر أن "الانفجار اسفر عن اضرار في احدى عجلات الرتل".

ومؤخرا تصاعدت وتيرة استهداف المنطقة الخضراء، التي تضم مقرات حكومية وبعثات سفارات أجنبية في بغداد، إلى جانب قواعد عسكرية تستضيف قوات التحالف الدولي، وأرتال تنقل معدات لوجستية، بعمليات قصف صاروخي، وهجمات بعبوات ناسفة.