البنتاغون تؤكد أن السعودية بحاجة للدفاع عن نفسها ولا تزال شريكاً استراتيجياً في المنطقة

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) جون كيربي، الجمعة، إن "السعودية بحاجة للدفاع عن نفسها، خصوصاً على حدودها الجنوبية".وأكد المتحدث أن "السعودية لا تزال شريكاَ استراتيجياَ في المنطقة". وأضاف: "كنا واضحين للغاية بشأن مخاوفنا مما تفعله إيران في المنطقة، ونشاطها الخبيث، ودعمها للمليشيات".