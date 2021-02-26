البيت الأبيض يعلن منفتحون على الحوار مع إيران ولكننا لن نخفف العقوبات
آخر تحديث GMT20:54:31
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

البيت الأبيض يعلن منفتحون على الحوار مع إيران ولكننا لن نخفف العقوبات

العرب اليوم -

العرب اليوم - البيت الأبيض يعلن منفتحون على الحوار مع إيران ولكننا لن نخفف العقوبات

البيت الأبيض
واشنطن - العرب اليوم

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة "ما زالت منفتحة على حوار دبلوماسي مع إيران"، ولكنها أكدت أن واشنطن "لن تتخذ خطوات لتخفيف العقوبات" على طهران.

 

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

البيت الأبيض يعلن منفتحون على الحوار مع إيران ولكننا لن نخفف العقوبات البيت الأبيض يعلن منفتحون على الحوار مع إيران ولكننا لن نخفف العقوبات



أخبار ذات صلة

GMT 20:02 2021 الجمعة ,26 شباط / فبراير

إيران تندد بالضربة الأميركية في سوريا
العرب اليوم - إيران تندد بالضربة الأميركية في سوريا

GMT 19:59 2021 الجمعة ,26 شباط / فبراير

البنتاغون تؤكد أن السعودية بحاجة للدفاع عن نفسها ولا تزال شريكاً استراتيجياً في المنطقة
العرب اليوم - البنتاغون تؤكد أن السعودية بحاجة للدفاع عن نفسها ولا تزال شريكاً استراتيجياً في المنطقة

GMT 19:39 2021 الجمعة ,26 شباط / فبراير

الخارجية الإيرانية تندد بشدة بالهجمات الأميركية على سوريا وتقول إنها "غير قانونية وعدوان"
العرب اليوم - الخارجية الإيرانية تندد بشدة بالهجمات الأميركية على سوريا وتقول إنها "غير قانونية وعدوان"

GMT 18:51 2021 الجمعة ,26 شباط / فبراير

الخارجية الأميركية تؤكد أن واشنطن تضمن للسعودية كل ما تحتاجه للدفاع عن أراضيها
العرب اليوم - الخارجية الأميركية تؤكد أن واشنطن تضمن للسعودية كل ما تحتاجه للدفاع عن أراضيها

GMT 18:47 2021 الجمعة ,26 شباط / فبراير

البنتاغون تعلن دمرنا 9 منشآت بشكل كامل واثنتين بشكل جزئي في الضربة العسكرية شرق سوريا
العرب اليوم - البنتاغون تعلن دمرنا 9 منشآت بشكل كامل واثنتين بشكل جزئي في الضربة العسكرية شرق سوريا

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

أكثر ٧ إطلالات شبابية للصبايا من كايلي جينير

القاهرة - العرب اليوم

هي صغرى شقيقات كاردشيان وأكثرهن دلالاً وثروة فهي المليارديرة الأصغر في العالم فكل الأحداث تصل باكراً أي قبل النضوج لديها فلقد حصلت في سن يافعة على كل ما تريد من ثروة وحب وعمل تحبه وذاقت الأمومة في سن مبكرة. تتمتع كايلي بذوق عصري لا يخلو من الأنوثة التي تعرف إظهارها ممتزجة مع الشقاوة. إليك سيدتي سبع إطلالات شبابية لـ كايلي جينير لتستوحي منها أساليب جديدة ستتتجرأين ربما لأول مرة على اتباعها. جربي الأصفر والخردلي معاً على طريقة كايلي يعتبر هذان اللونان من أحدث اتجاهات ربيع وصيف 2021 ويمكنك تنسيقهما على طريقة كايلي في لوك واحد. حرصت كايلي على ارتداء بلوزة خردلية مع سترة بومبير صفراء وانتعلت حذاء عالياً بكعب شاهق لمزيد من الأنوثة.السترة ال oversized جربي على مثال كايلي ارتداء سترة ضخمة كبيرة الحجم نسبة الى قياسك مع حقيبة نيود من بوتيغا ...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 07:21 2021 الجمعة ,26 شباط / فبراير

إطلالات باللون الأخضر الجذاب من عروض أزياء ربيع وصيف 2021
العرب اليوم - إطلالات باللون الأخضر الجذاب من عروض أزياء ربيع وصيف 2021

GMT 01:09 2021 الجمعة ,26 شباط / فبراير

تعرف على أبرز معالم الكويت السياحية التي تجذب الزوار إليها
العرب اليوم - تعرف على أبرز معالم الكويت السياحية التي تجذب الزوار إليها

GMT 07:16 2021 الجمعة ,26 شباط / فبراير

منزل ديمة قندلفت بعيد عن التكلف وتسوده جرأة بالألوان
العرب اليوم - منزل ديمة قندلفت بعيد عن التكلف وتسوده جرأة بالألوان

GMT 07:11 2021 الجمعة ,26 شباط / فبراير

ماكونيل يحدد موقفه من ترشح ترامب لانتخابات 2024
العرب اليوم - ماكونيل يحدد موقفه من ترشح ترامب لانتخابات 2024

GMT 02:10 2021 الجمعة ,26 شباط / فبراير

أحمد الشقيري يكشف عن بعض التعليقات التي تصله عبر حساباته المختلفة
العرب اليوم - أحمد الشقيري يكشف عن بعض التعليقات التي تصله عبر حساباته المختلفة

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 03:29 2021 الأحد ,21 شباط / فبراير

البنك الدولي يموّل 42 دولة لشراء لقاحات "كورونا"
العرب اليوم - البنك الدولي يموّل 42 دولة لشراء لقاحات "كورونا"

GMT 05:22 2021 الإثنين ,22 شباط / فبراير

شركة "كيا" تشارك بمركبات عسكرية في معرض "آيدكس 2021"
العرب اليوم - شركة "كيا" تشارك بمركبات عسكرية في معرض "آيدكس 2021"

GMT 17:15 2017 الخميس ,23 تشرين الثاني / نوفمبر

الفتيات ينافسن الشباب في استعمال " علكة الإثارة الجنسية "
العرب اليوم - الفتيات ينافسن الشباب في استعمال " علكة الإثارة الجنسية "

GMT 03:16 2021 الإثنين ,15 شباط / فبراير

8 من أهم الأماكن السياحية في دافوس سويسرا لا تفوت زيارتها
العرب اليوم - 8 من أهم الأماكن السياحية في دافوس سويسرا لا تفوت زيارتها

GMT 20:47 2018 الأحد ,06 أيار / مايو

إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا
العرب اليوم - إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

GMT 02:01 2021 السبت ,13 شباط / فبراير

شركة ميتسوبيشي اليابانية تطلق الجيل الرابع من "أوتلاندر"
العرب اليوم - شركة ميتسوبيشي اليابانية تطلق الجيل الرابع من "أوتلاندر"

GMT 02:47 2021 السبت ,06 شباط / فبراير

كمبيوتر أبل أصلي عمره 45 عاما للبيع بـ 1.5 مليون دولار
العرب اليوم - كمبيوتر أبل أصلي عمره 45 عاما للبيع بـ 1.5 مليون دولار

GMT 01:51 2021 الأحد ,07 شباط / فبراير

"لارجوس كروس" أحدث سيارة في عائلة لادا الروسية
العرب اليوم - "لارجوس كروس" أحدث سيارة في عائلة لادا الروسية

GMT 10:08 2018 الجمعة ,29 حزيران / يونيو

عجائب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
العرب اليوم - عجائب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

GMT 04:12 2021 الأحد ,07 شباط / فبراير

الأقمار الصناعية المخصصة ترصد "حبل تدفق" اكليلي شمسي
العرب اليوم - الأقمار الصناعية المخصصة ترصد "حبل تدفق" اكليلي شمسي

GMT 05:23 2021 السبت ,06 شباط / فبراير

مسبار صيني خاص بدراسة المريخ يرسل للأرض أولى صوره للكوكب الأحمر
العرب اليوم - مسبار صيني خاص بدراسة المريخ يرسل للأرض أولى صوره للكوكب الأحمر

GMT 16:11 2021 الجمعة ,05 شباط / فبراير

اكتشاف مصدر غير معروف وغامض لانبعاث أشعة "غاما"
العرب اليوم - اكتشاف مصدر غير معروف وغامض لانبعاث أشعة "غاما"

GMT 05:50 2021 السبت ,06 شباط / فبراير

نصائح مهمة لتجنب ارتفاع درجة حرارة المكابح في السيارة
العرب اليوم - نصائح مهمة لتجنب ارتفاع درجة حرارة المكابح في السيارة

GMT 03:46 2021 السبت ,06 شباط / فبراير

"مسبار الأمل" خطوة مهمة نحو تعزيز التقدم العلمي للإمارات والعرب
العرب اليوم - "مسبار الأمل" خطوة مهمة نحو تعزيز التقدم العلمي للإمارات والعرب

GMT 01:42 2018 الأربعاء ,29 آب / أغسطس

العلماء يعثرون على طفلة في أحد كهوف سيبيريا تعود لأكثر من 50000 عام
العرب اليوم - العلماء يعثرون على طفلة في أحد كهوف سيبيريا تعود لأكثر من 50000 عام
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab