البيت الأبيض يعلن منفتحون على الحوار مع إيران ولكننا لن نخفف العقوبات

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة "ما زالت منفتحة على حوار دبلوماسي مع إيران"، ولكنها أكدت أن واشنطن "لن تتخذ خطوات لتخفيف العقوبات" على طهران.