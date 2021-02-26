البيت الأبيض يؤكد أن الضربات في سوريا رسالة بأن بايدن سيفعل اللازم لحماية الأميركيين

قال البيت الأبيض إن الضربات الجوية الأميركية في سوريا تهدف لإرسال رسالة مفادها أن بايدن سيعمل على حماية الأميركيين. وأضاف أن إجراءات الولايات المتحدة في المنطقة ستكون متجهة نحو تخفيف التوترات.