البنتاغون تعلن دمرنا 9 منشآت بشكل كامل واثنتين بشكل جزئي في الضربة العسكرية شرق سوريا

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية "بنتاغون"،إن بلاده دمرت 9 منشآت بشكل كامل واثنتين بشكل جزئي في الضربة العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة شرقي سوريا، الخميس.وأضاف المتحدث أن الضربة العسكرية التي نفذتها بلاده في سوريا تمت بالتنسيق مع حلفائها في المنطقة، لافتاً إلى أن الهجوم على مواقع في سوريا جاء رداً على الهجمات على القواعد الأميركية في أربيل.