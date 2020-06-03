الجزائر تسحل 107 إصابات جديدة بفيروس كورونا
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الجزائر تسحل 107 إصابات جديدة بفيروس كورونا

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العرب اليوم - الجزائر تسحل 107 إصابات جديدة بفيروس كورونا

فيروس كورونا
الجزائر - العرب اليوم

أعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء كورونا في الجزائر جمال فورار، اليوم، عن تسجيل 107 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد إلى 9733 حالة.

وكشف فورار في المؤتمر الصحفي اليومي عن احصاء 6 وفيات جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى673 وفاة.

وأشار الى أنه تم تسجيل شفاء 151 حالة جديدة ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء الى 6218 حالة.

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الجزائر تسحل 107 إصابات جديدة بفيروس كورونا الجزائر تسحل 107 إصابات جديدة بفيروس كورونا



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