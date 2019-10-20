المكتب الإعلامي لوزير التربية والتعليم اللبناني يدعو إلى استئناف التدريس

أعلن المكتب الإعلامي لوزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب في بيان أنه "حرصاً على مصلحة الطلاب، يدعو وزير التربية والتعليم العالي مديري المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية والخاصة والجامعات، إلى تقدير الأوضاع المحيطة بمؤسساتهم التربوية واستئناف التدريس حيث تسمح تلك الأوضاع، وذلك يوم غد الإثنين الواقع فيه 21 تشرين الأول 2019".