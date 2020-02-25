واشنطن تفرض عقوبات على 13 كيانا وشخصية في الصين

فرضت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، عقوبات على 13 كيانا وشخصية في كل من الصين والعراق وروسيا وتركيا، بتهمة دعم برنامج إيران الصاروخي.وقالت وكالة رويترز إن واشنطن فرضت عقوبات على 5 كيانات وأفراد في الصين لدعمهم برنامج الصواريخ الإيراني.