طيران الاحتلال الإسرائيلي ينتهك الأجواء اللبنانية

واصل طيران الاحتلال الإسرائيلي انتهاكه للأجواء اللبنانية من خلال الطلعات المكثفة التي ينفذها فوق العديد من المدن والقرى اللبنانية خارقا قرار مجلس الأمن رقم 1701 وأفاد بيان للجيش اللبناني اليوم أنه تم تسجيل خرقين جويين من قبل طائرتي استطلاع إسرائيليتين تخللهما تنفيذ طيران دائري فوق مناطق الجنوب، مشيرًا إلى أنه تمت متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان.