طيران الاحتلال الإسرائيلي ينتهك سيادة الأجواء اللبنانية

واصل طيران الاحتلال الإسرائيلي انتهاكة لسيادة الأجواء اللبنانية من خلال الطلعات الجوية المكثفة التي تنفذها مقاتلاته الحربية في أجواء المدن والقرى اللبنانية خارقاً قرار مجلس الأمن رقم 1701 وأفادت مصادر أمنية اليوم أن طيران الاحتلال حلق فوق مناطق النبطية وإقليم التفاح، في الجنوب اللبناني منفذاً غاراته على علو منخفض كما حلقت طائرات الاحتلال فوق مزارع شبعا جنوب لبنان وسبق ذلك تحليق لطائرة استطلاع إسرائيلية في أجواء مرتفعات الجولان.