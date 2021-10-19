سلطات مطار مانشستر البريطاني تخلي إحدى صالاته بعد العثور على عبوة مشبوهة

علنت سلطات مطار مانشستر البريطاني، الثلاثاء، إخلاء إحدى صالاته بعد العثور على طرد مشبوه.وقالت سلطات مطار مانشستر البريطاني، إنه:" نحن على اتصال مع الشرطة بشأن الطرد المشبوه".

وتلقت السلطات البريطانية بلاغا عن طرد مشبوه بالمطار، ما دفع شرطة مانشستر الكبرى إلى فرض طوقا أمنيا كإجراء احترازي بعد اكتشاف الطرد في الصالة رقم 2 في الساعة 15:20 بتوقيت جرينتش.



وأضافت السلطات البريطانية أنه "تم إخلاء المطار حسب الإجراءات المعتادة أثناء إجراء التقييم".وقال متحدث باسم مطار مانشستر، إنه: "نحن على اتصال وثيق بشرطة مانشستر الكبرى، التي تتعامل مع الموقف، وسنعلن التفاصيل في أقرب وقت ممكن".



وقامت إدارة المطار بتحويل الرحلات الجوية التي كان من المقرر أن تعمل داخل وخارج الصالة رقم2 إلى الصالة رقم 1 نتيجة للحادث.

وأعلنت، في وقت لاحق، استمرار غلق صالة 2 وتحويل الرحلات إلى صالة رقم 1 لحين انتهاء تقييم الشرطة بشأن الطرد المشبوه.