السعودية تستحدث وزارة جديدة وتختزل اسم أخرى

أصدر الديوان الملكي في السعودية مرسوما باستحداث وزارة باسم "وزارة الصناعة والثروة المعدنية"، واختزال اسم "وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية" إلى "وزارة الطاقة".

وقرر الديوان تحويل "هيئة تطوير الرياض" إلى هيئة ملكية باسم "الهيئة الملكية في الرياض"، وتعديل اسم "ديوان المراقبة"، ليكون "الديوان العام للمحاسبة".