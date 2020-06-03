نيجيريا تسجل 416 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت نيجيريا اليوم، 416 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 10819 إصابة.

وأفاد بيان لوزارة الصحة النيجيرية، أنه تم تسجيل 3 آلاف و239 حالة شفاء، و314 حالة وفاة منذ ظهور هذا الفيروس.