388 إصابة جديدة بفيروس كورونا في نيجيريا

سجل المركز النيجيري لمكافحة الأمراض 388 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، ما يرفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 5959.

وكشفت آخر الإحصائيات في نيجيريا تسجيل 182 وفاة، في حين تماثل 1594 مصابا بالفيروس للشفاء.