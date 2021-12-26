الجيش التركي يقصف قرى في تل تمر شمال شرق سوريا

أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان" بشن الجيش التركي قصفا استهدف قرى في ريف تل تمر بمحافظة الحسكة شمال شرق سوريا بعد ساعات من تجول القوات الأمريكية في المنطقة ونقل المرصد عن ناشطين في سوريا أن القوات التركية وبعد عدة ساعات من إنهاء القوات الأمريكية لدورية عسكرية بريف تل تمر، قصفت بالقذائف والصواريخ، مناطق في كل من قرى الكوزلية والطويلة وتل طويل الآشورية بالإضافة إلى قرية الدردارة شمال ناحية تل تمر وكانت القوات الأمريكية قد سيرت ظهر اليوم دورية عسكرية مؤلفة من 4 عربات، وسط حماية جوية من مروحيتين وجالت الدورية في الريف الشمالي والغربي، وتفقدت المناطق التي تعرضت للقصف التركي خلال الأيام الماضية.