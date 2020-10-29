حملة ترامب تؤجل تجمعه المقرر في فايتفيل ونورث كارولاينا حتى يوم الاثنين

أجلت حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس، تجمعه المقرر في فايتفيل ونورث كارولاينا الليلة حتى يوم الاثنين القادم، بسبب الرياح العاتية لإعصار زيتا.

يتبع..