نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة، اليوم الخميس، بأن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أبلغت الكونغرس بمضيها قدما في بيع 50 مقاتلة من الجيل الخامس من نوع "F-35" للإمارات.

يتبع...