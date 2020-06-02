عدد المتعافين من كورونا أكبر من عدد المصابين الجدد في الـ24 ساعة الماضية في روسيا

سجلت السلطات الصحية في روسيا خلال آخر 24 ساعة 2286 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" في العاصمة موسكو، ما يرفع حصيلة الإصابات فيها إلى 285374 إصابة منذ بدء تفشي الفيروس.

وبحسب آخر البيانات الرسمية ليوم الثلاثاء، تم تسجيل 71 حالة وفاة في العاصمة الروسية موسكو خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع عدد الوفيات فيها منذ تفشي الفيروس إلى 2624 حالة.

وأعلنت لجنة مكافحة فيروس كورونا "كوفيد-19" عن شفاء 6030 في العاصمة موسكو خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع عدد حالات الشفاء إلى 88269 حالة.

وتعتبر موسكو المنطقة الأكثر تضررا من تفشي فيروس كورونا في روسيا، مقارنة بالمدن الروسية الأخرى.

كما تم تسجيل 732 إصابة جديدة خلال اليوم الماضي في ضواحي موسكو.

وارتفع عدد المتوفين في عموم روسيا من جراء تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19" إلى 5037 شخصا، فيما بلغ مجموع عدد المصابين 423 ألفا و741 شخصا في مختلف أنحاء البلاد، وارتفع عدد الأشخاص المتعافين إلى 186985 شخصا.

المصدر: RT