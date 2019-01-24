الإحتلال يعتقل طفلًا بعد إصابته بالرصاص ويقيده بالسرير في المستشفى

الإحتلال يعتقل طفلًا بعد إصابته بالرصاص ويقيده بالسرير في المستشف ىالقدس المحتلة-أصيب الطفل محمد القواسمي (15 عاماً) مساء اليوم الخميس، برصاص وحدة اسرائيلية خاصة "مستعربين" في مخيم شعفاط شرق مدينة القدس المحتلة.وافاد الهلال الأحمر الفسطيني بأن الطفل اصيب برصاصة في الظهر وان جروحه خطيرة جداً،

ويجري نقله في هذه الأثناء إلى احد المشافي بالقدس.وذكرت مصادر محلية، ان افراد الوحدة الخاصة الاسرائيلية لاحقوا 4 أطفال أثناء سيرهم في منطقة راس خميس بمخيم شعفاط،

ومن ثم اطلقوا النار باتجاههم ما ادى الى اصابة الطفل القواسمي بعيار حي في الظهر خرج من البطن.وفي وقت لاحق، اقتحمت شرطة الاحتلال المستشفى الذي يعالج فيه الطفل القواسمة، وقامت بتقييده بالسرير وهو يتلقى العلاج داخل غرفة العمليات في المستشفى، وفقا لشهود عيان