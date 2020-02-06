الرئيس الفلسطيني لن نخون الأمانة إطلاقا ولن نتنازل قيد أنملة عن حقوقنا
آخر تحديث GMT20:43:54
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

الرئيس الفلسطيني "لن نخون الأمانة إطلاقا ولن نتنازل قيد أنملة عن حقوقنا"

العرب اليوم -

العرب اليوم - الرئيس الفلسطيني "لن نخون الأمانة إطلاقا ولن نتنازل قيد أنملة عن حقوقنا"

الرئيس الفلسطيني محمود عباس
القدس المحتلة ـ العرب اليوم

شدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على "أنه لن نخون الأمانة إطلاقا، ولن نتنازل قيد أنملة عن الحقوق التي أقرتها الشرعية الدولية".وقال الرئيس الفلسطيني "بدون القدس التي احتلت عام 1967 عاصمة دولة فلسطين الأبدية، فلن نقبل هذه الدولة إطلاقا، وهذا ما تركته لنا الأجيال السابقة، ولن نخون الأمانة إطلاقا، ولن نتنازل قيد أنملة عن حقوقنا التي أقرتها لنا الشرعية الدولية".وجاءت تصريحات عباس خلال استقباله للفعاليات الرسمية والشعبية وممثلي المجتمع المدني، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، مساء اليوم الخميس.وأضاف الرئيس الفلسطيني "نحن الآن أمام الحقيقة، ونواجه المصير وهذه المعركة لن تكون الأخيرة، ولكننا سننتصر بها كما انتصرنا في بقية المعارك التي خضناها منذ مئة وثلاث سنوات، منذ وعد بلفور وحتى الآن، وسننجح بإذن الله وسنصل للدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وليس أبو ديس أو العيزرية كما يريدون".وتابع الرئيس، "اختصر كل المراحل لأقول، إن الذي قدم لنا في "صفقة القرن" هو ختام لوعد بلفور، يعني ما قاله بلفور عام 1917 هو ما يعرض الآن على الشعب الفلسطيني".

 

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

الرئيس الفلسطيني لن نخون الأمانة إطلاقا ولن نتنازل قيد أنملة عن حقوقنا الرئيس الفلسطيني لن نخون الأمانة إطلاقا ولن نتنازل قيد أنملة عن حقوقنا



أخبار ذات صلة

GMT 20:41 2020 الخميس ,06 شباط / فبراير

ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي في مصر
العرب اليوم - ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي في مصر

GMT 19:38 2020 الخميس ,06 شباط / فبراير

الرئيس الفلسطيني "لن نخون الأمانة إطلاقا ولن نتنازل قيد أنملة عن حقوقنا"
العرب اليوم - الرئيس الفلسطيني "لن نخون الأمانة إطلاقا ولن نتنازل قيد أنملة عن حقوقنا"

GMT 19:36 2020 الخميس ,06 شباط / فبراير

اهتمامات الصحف المغربية الخميس
العرب اليوم - اهتمامات الصحف المغربية الخميس

GMT 19:11 2020 الخميس ,06 شباط / فبراير

التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الأهلي وبيراميدز
العرب اليوم - التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الأهلي وبيراميدز

GMT 18:07 2020 الخميس ,06 شباط / فبراير

ترامب " الديمقراطيون عرفوا منذ البداية أننا أبرياء لكنهم استمروا بممارساتهم"
العرب اليوم - ترامب " الديمقراطيون عرفوا منذ البداية أننا أبرياء لكنهم استمروا بممارساتهم"

GMT 16:18 2020 الخميس ,06 شباط / فبراير

وفاة الممثل العالمي كيرك دوغلاس عن 103 أعوام
العرب اليوم - وفاة الممثل العالمي كيرك دوغلاس عن 103 أعوام

GMT 11:14 2020 الخميس ,06 شباط / فبراير

كوريا الجنوبية تسجل 4 مصابين جدد بـ"كورونا"
العرب اليوم - كوريا الجنوبية تسجل 4 مصابين جدد بـ"كورونا"

GMT 11:08 2020 الخميس ,06 شباط / فبراير

رئيس حكومة تصريف الأعمال في العراق عادل عبد المهدي يأمر بفتح تحقيق في أحداث النجف
العرب اليوم - رئيس حكومة تصريف الأعمال في العراق عادل عبد المهدي يأمر بفتح تحقيق في أحداث النجف

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

سحرت ليتيزيا الجميع بموضة الجمبسوت الواسع

أميرات وملكات العالم تألّقن بتصاميم زيتية وصيحات فاخرة

مدريد - العرب اليوم

يبرز اللون الزيتي بأجمل الإطلالات والصيحات الفاخرة من خلال الفساتين والتصاميم التي أظهرت مفاتن الأميرات وملكات العالم بكثير من الأنوثة والسحر، فكل ملكة ارتدت التصميم المناسب لجسمها وللمناسبة التي تطل من خلالها. وحرصت الأميرة كيت ميدلتون، بلمسات راقية، على الإكثار من اختياراتها للفساتين الزيتية التي تأتي بتدرجات داكنة، فتألقت بهذا اللون من خلال الفستان الموحد الذي يتسع من ناحية الخصر بشكل حيوي وناعم في الوقت عينه من دار Emilia Wickstead، كما لفتت أنظارنا بفستان زيني يتخطى حدود الركبة من دار Beulah London واختارت الحزام الجلدي الرفيع باللون الأسود على خصرها مع البكلة الذهبية المربعة، أما الملكة رانيا بدورها تألقت بمعطف زيتي واسع مع ربطات الحزام على الخصر وبدت في غايو الأنوثة بهذا اللون المنسق مع البنطال الأبيض. ولم تتردد ليتيزيا ملك...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 03:11 2020 الخميس ,06 شباط / فبراير

"فيرساتشي" تحظر استخدام جلد الكنغر في أزيائها بسبب حرائق أستراليا
العرب اليوم - "فيرساتشي" تحظر استخدام جلد الكنغر في أزيائها بسبب حرائق أستراليا

GMT 02:00 2020 الخميس ,06 شباط / فبراير

تعرف على أجمل المدن الرومانسية في عيد الحب
العرب اليوم - تعرف على أجمل المدن الرومانسية في عيد الحب

GMT 01:00 2020 الخميس ,06 شباط / فبراير

5 خطوات تجعل ديكور غرف الأطفال أكثر جمالًا منها إضافة فكرة مرحة
العرب اليوم - 5 خطوات تجعل ديكور غرف الأطفال أكثر جمالًا منها إضافة فكرة مرحة

GMT 02:36 2020 الخميس ,06 شباط / فبراير

تعرف على الرجل الغامض في الحرس الثوري ورأسه بـ 15 مليون دولار
العرب اليوم - تعرف على الرجل الغامض في الحرس الثوري ورأسه بـ 15 مليون دولار

GMT 03:30 2020 الخميس ,06 شباط / فبراير

أول تغريدة لـ "دونالد ترامب" عبر "تويتر" بعد تبرئته في مجلس الشيوخ
العرب اليوم - أول تغريدة لـ "دونالد ترامب" عبر "تويتر" بعد تبرئته في مجلس الشيوخ

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 10:14 2020 الثلاثاء ,04 شباط / فبراير

حيوان غريب يهاجم هيفاء وهبي بعد حفلها في المكسيك
العرب اليوم - حيوان غريب يهاجم هيفاء وهبي بعد حفلها في المكسيك

GMT 22:07 2016 الإثنين ,05 أيلول / سبتمبر

كيف تعرف أن زوجتك تمارس العادة السرية ؟
العرب اليوم - كيف تعرف أن زوجتك تمارس العادة السرية ؟

GMT 07:14 2019 الأحد ,07 إبريل / نيسان

الرجل "الثور" يستمتع بالملذات الجسدية وتجذبه المرأة المرحة
العرب اليوم - الرجل "الثور" يستمتع بالملذات الجسدية وتجذبه المرأة المرحة

GMT 01:26 2020 الأربعاء ,05 شباط / فبراير

وفاة عروس مصرية أثناء "العلاقة الحميمة" مع زوجها
العرب اليوم - وفاة عروس مصرية أثناء "العلاقة الحميمة" مع زوجها

GMT 05:36 2015 الإثنين ,23 شباط / فبراير

البنك السعودي الفرنسي يطلق الإصدار الجديد من "فرنسي بلس"
العرب اليوم - البنك السعودي الفرنسي يطلق الإصدار الجديد من "فرنسي بلس"

GMT 11:41 2017 الجمعة ,30 حزيران / يونيو

ياسمين عبدالعزيز وحلمي ومنى زكي في الساحل الشمالي
العرب اليوم - ياسمين عبدالعزيز وحلمي ومنى زكي في الساحل الشمالي

GMT 00:20 2017 الأربعاء ,31 أيار / مايو

8 أشياء غريبة يُمكن حدوثها بعد ذروة الجماع
العرب اليوم - 8 أشياء غريبة يُمكن حدوثها بعد ذروة الجماع

GMT 10:08 2017 الخميس ,28 كانون الأول / ديسمبر

وكيل ميتسوبيشي في السعودية يطرح أتراج سيدان الصغيرة
العرب اليوم - وكيل ميتسوبيشي في السعودية يطرح أتراج سيدان الصغيرة

GMT 13:54 2014 الثلاثاء ,29 تموز / يوليو

عبارات حماسية فعالة تحفزك لأداء تمارين اللياقة
العرب اليوم - عبارات حماسية فعالة تحفزك لأداء تمارين اللياقة

GMT 00:21 2014 السبت ,10 أيار / مايو

"الزونا" مرضٌ فايروسي معدي يتّخذ من الأعصاب خطًا له
العرب اليوم - "الزونا" مرضٌ فايروسي معدي يتّخذ من الأعصاب خطًا له

GMT 05:18 2018 الأحد ,01 إبريل / نيسان

تعرف على أغرب جرائم الاغتصاب في العالم آخرها التحرش بفتاة في الشارع
العرب اليوم - تعرف على أغرب جرائم الاغتصاب في العالم آخرها التحرش بفتاة في الشارع

GMT 04:36 2017 الخميس ,05 كانون الثاني / يناير

إميلي مايثتيكل تقدم تصميمات جديدة تضم قلادة غريبة على شكل "مهبل"
العرب اليوم - إميلي مايثتيكل تقدم تصميمات جديدة تضم قلادة غريبة على شكل "مهبل"

GMT 15:04 2018 الأحد ,03 حزيران / يونيو

عبدالله المعيوف يكشف عن أخطر ثنائي تم مواجهته
العرب اليوم - عبدالله المعيوف يكشف عن أخطر ثنائي تم مواجهته

GMT 01:28 2017 الأحد ,29 كانون الثاني / يناير

"حناء العريس" ركن أصيل من طقوس الزواج السوداني
العرب اليوم - "حناء العريس" ركن أصيل من طقوس الزواج السوداني

GMT 04:58 2019 السبت ,22 حزيران / يونيو

وزير الاقتصاد الألماني يُعلن دعمه لشركة "هواوي"
العرب اليوم - وزير الاقتصاد الألماني يُعلن دعمه لشركة "هواوي"

GMT 00:51 2018 السبت ,07 إبريل / نيسان

خالد قطب يشرح استخدام العدسات اللاصقة بعد جراحة الليزك
العرب اليوم - خالد قطب يشرح استخدام العدسات اللاصقة بعد جراحة الليزك

GMT 16:47 2019 الجمعة ,26 تموز / يوليو

"أبل" تؤكد رسميا استحواذها على قطاع مودم الهواتف الذكية في"إنتل"
العرب اليوم - "أبل" تؤكد رسميا استحواذها على قطاع مودم الهواتف الذكية في"إنتل"

GMT 13:56 2019 الجمعة ,21 حزيران / يونيو

"أبل" تسحب أحد أجهزتها من السوق بسبب عدم صلاحية بطاريته
العرب اليوم - "أبل" تسحب أحد أجهزتها من السوق بسبب عدم صلاحية بطاريته

GMT 06:56 2017 الثلاثاء ,12 كانون الأول / ديسمبر

طاقية الإخفاء تتحوَّل إلى حقيقة باختراع صيني مذهل
العرب اليوم - طاقية الإخفاء تتحوَّل إلى حقيقة باختراع صيني مذهل

GMT 09:45 2019 الأربعاء ,29 أيار / مايو

"شاومي" الصينية تحقّق رقمًا قياسيًا في مبيعات "قاتل الهواتف الذكية"
العرب اليوم - "شاومي" الصينية تحقّق رقمًا قياسيًا في مبيعات "قاتل الهواتف الذكية"

GMT 08:30 2019 الإثنين ,24 حزيران / يونيو

"خطأ تشغيلي" يمنع وصول هاتف "هواوي" إلى الولايات المتحدة
العرب اليوم - "خطأ تشغيلي" يمنع وصول هاتف "هواوي" إلى الولايات المتحدة

GMT 08:26 2016 الثلاثاء ,01 آذار/ مارس

أخصائية تكشف تأثير المفاصل على الصحة ونوع التمرينات
العرب اليوم - أخصائية تكشف تأثير المفاصل على الصحة ونوع التمرينات
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2019 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2019 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab