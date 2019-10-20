نفى رئيس "حركة الاستقلال" النائب ميشال معوض، ما يتم تدواله عن طرح اسمه للمشاركة في الحكومة، مؤكدا أنه "ليس بديلا" عن أحد.

وقال عبر حسابه على "تويتر": "كنت آليت على نفسي ألا أتحدث في السياسة لأنني في مرحلة إصغاء للشعب اللبناني وكل مطالبه. لكن طرح البعض اسمي للمشاركة في الحكومة دفعني للتأكيد أن كل ما يتم تداوله غير صحيح نهائيا وغير مطروح بالنسبة لي، فأنا لست ولم أكن يوما بديلا عن أحد. أنا انبثقت من إرادة الشعب وإليه دائما أعود".