ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد يصرح بحثت خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها وجهود دعم السلام والاستقرار في المنطقة