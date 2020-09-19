خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يهنئون رئيس تشيلي بذكرى استقلال بلاده

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى سيباستيان بنييرا رئيس جمهورية تشيلي، وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس سيباستيان بنييرا.

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