وزارة الدفاع الروسية تؤكد مقتل عسكريين سوريين اثنين وإصابة 7 آخرين بعمليات قصف نفذها مسلحون من إدلب

أفادت وزارة الدفاع الروسية بمقتل عسكريين سوريين اثنين وإصابة 7 آخرين، اليوم الأحد، جراء عمليات قصف استهدفت مواقع لقوات الجيش السوري، نفذها مسلحون من منطقة إدلب لخفض التصعيد.