وزارة الدفاع الروسية تؤكد مقتل عسكريين سوريين اثنين وإصابة 7 آخرين بعمليات قصف نفذها مسلحون من إدلب
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وزارة الدفاع الروسية تؤكد مقتل عسكريين سوريين اثنين وإصابة 7 آخرين بعمليات قصف نفذها مسلحون من إدلب

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العرب اليوم - وزارة الدفاع الروسية تؤكد مقتل عسكريين سوريين اثنين وإصابة 7 آخرين بعمليات قصف نفذها مسلحون من إدلب

وزارة الدفاع الروسية
دمشق - العرب اليوم

أفادت وزارة الدفاع الروسية بمقتل عسكريين سوريين اثنين وإصابة 7 آخرين، اليوم الأحد، جراء عمليات قصف استهدفت مواقع لقوات الجيش السوري، نفذها مسلحون من منطقة إدلب لخفض التصعيد.

 

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وزارة الدفاع الروسية تؤكد مقتل عسكريين سوريين اثنين وإصابة 7 آخرين بعمليات قصف نفذها مسلحون من إدلب وزارة الدفاع الروسية تؤكد مقتل عسكريين سوريين اثنين وإصابة 7 آخرين بعمليات قصف نفذها مسلحون من إدلب



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وزارة الدفاع الروسية تؤكد مقتل عسكريين سوريين اثنين وإصابة 7 آخرين بعمليات قصف نفذها مسلحون من إدلب وزارة الدفاع الروسية تؤكد مقتل عسكريين سوريين اثنين وإصابة 7 آخرين بعمليات قصف نفذها مسلحون من إدلب



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