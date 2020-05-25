الهند تسجل 6977 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية، 6977 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين 138845 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان لها، أن الحصيلة الإجمالية لحالات الوفيات بلغت 4021 حالة وذلك بعد تسجيل 154 حالة وفاة جديدة، فيما بلغت حالات الشفاء 57721 حالة.