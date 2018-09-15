أصوات انفجارات تسمع في محيط العاصمة دمشق
GMT 19:44 2018 السبت ,15 أيلول / سبتمبرقوات الاحتلال تطلق النار باتجاه شبان قرب مخيم العودة شرق خانيونس جنوب قطاع غزة
GMT 19:41 2018 السبت ,15 أيلول / سبتمبرأنباء أن القصف على مطار دمشق استهدف مخازن أسلحة وردت حديثا
GMT 19:36 2018 السبت ,15 أيلول / سبتمبرالمضادات الجوية السورية تتصدى لعدوان صاروخي إسرائيلي استهدف محيط مطار دمشق الدولي
GMT 13:15 2018 السبت ,15 أيلول / سبتمبرقوات أمن عراقية تعتقل 30 من متظاهري البصرة ممن يشتبه بمشاركتهم في إحراق القنصلية الإيرانية
GMT 13:12 2018 السبت ,15 أيلول / سبتمبرشرطة منطقة الجوف تواصل حملتها لضبط مخالفي أنظمة العمل والإقامة وأمن الحدود
حضرت النجمة الشهيرة، باريس هيلتون وشقيقتها "نيكي"، حفل "DIAMOND BALL"، الذي أقامته المغنية العالمية "ريهانا" للمرة الرابعة على التوالي، في قاعة شيبريانى للأعمال في نيويورك، وهو. ارتدت باريس ذات الـ37 عامًا، فستان وردي اللون بدون حمالات مزين بالطريزات المرصعة عند الخصر والريش الوردي، أما شقيقتها نيكي، اختارت فستان أزرق باستيل عاري الكتفين ذو فتحة صدر على شكل حرف V طُرز بالكامل بزخارف أنيقة، وزين خضره برباط أسود من الساتان. وأكملت باريس إطلالتها بزوجًا من الأحذية الفضية اللامعة ذات كعب عال وصففت شعرها للوراء على شكل كعكة، وكانت إكسسواراتها بسيطة مقتصرة على خاتم الخطبة الذي يبلغ وزنه 20 قيراطًا من الألماس، على شكل كمثرى والمقدم من خطيبها كريس زيلكا. أما فستان نيكي ، الذي صممه أوسكار دي لا رنتا ، يتميز بتصميم الأزهار وقطار طويل، وتزينت بقلادات من الماس وأقراط بسيطة.
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